Новые тротуары обустроят на площади возле ДК «Мир» в Лыткарине

В округе в следующем году начнется комплексная реконструкция центральной площади, расположенной перед Дворцом культуры «Мир». Этот проект, охватывающий обширную территорию площадью около 1,8 гектара, призван создать современное пространство для отдыха.

Реконструкция коснется всех аспектов благоустройства территории, превратив площадь перед Дворцом культуры «Мир» в функциональное пространство. В рамках проекта планируется реализовать следующие мероприятия: обновление пешеходной сети, санитарная вырубка и озеленение, установка малых архитектурных форм, детская игровая зона, освещение и интеграция в систему видеонаблюдения «Безопасный регион».

В настоящее время активно ведутся предпроектные работы, в ходе которых специалисты проводят необходимые исследования и разрабатывают варианты концепции благоустройства.

Реализация этого масштабного проекта станет возможной благодаря участию в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».