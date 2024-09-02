Новые тротуары обустроили у школ в 12 округах Подмосковья

Дорожные рабочие обустроили 14 тротуаров возле учебных заведений Подмосковья к 1 сентября. Путь к школам стал безопаснее для учеников 12 городских округов региона.

Как рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, специалисты обустроили 13 километров новых тротуаров, расположенных на 14 участках региональных дорог.

Продолжается обустройство еще 10 тротуаров протяженностью более 12 километров», — добавил Гержик.

Тротуары проложили на Малинском шоссе в селе Черкизово в Коломне около детского сада № 11, рядом со школой и детским садом в поселке Фруктовая в Луховицах, на улице Гагарина в Чехове у школы № 9 и детсада № 8 и в других городских округах.

Всего планируется обустроить более 27 километров тротуаров к учебным заведениям в 21 городском округе.

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