Новые троллейбусные маршруты запустят в Подольске в следующем году

Еще 12 новых троллейбусов с функцией автономного хода планируют приобрести в Подольске в ближайшей перспективе. Также в округе запустят новые маршруты.

Глава округа отметил, что для этого нужно внести изменения в муниципальную программу. Также, возможно, придется использовать инструменты банковской поддержки.

Кроме того, существующий парк из 42 единиц продолжают обновлять.

«В следующем году планируем запустить транспорт нашего муниципального предприятия в удаленные микрорайоны округа. Внесем изменения в действующий маршрут № 4: теперь он будет заезжать в деревню Лемешово. Еще один новый проследует от станции МЦД-2 Подольск до улицы Академика Доллежаля», — прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Отметим, что троллейбусная система округа — самая молодая из всех действующих в России. В прошлом году в Подольске этим видом транспорта воспользовались более шести миллионов жителей.

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