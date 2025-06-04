Новые трибуны появились в спорткомплексе «Акрихин» в Богородском округе

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Акрихин» состоялось важное обновление. В зале тяжелой атлетики установили новые трибуны, которые значительно улучшат комфорт для зрителей во время соревнований.

За оказанную помощь коллектив секции поблагодарил депутатский корпус Богородского округа и, в частности, народного избранника Анатолия Лебедева.

Новая раздвижная конструкция трибун позволит не только создать удобные места для болельщиков, но и обеспечит спортсменам комфортные условия для тренировок.

Отметим, что физкультурно-оздоровительный комплекс «Акрихин» был открыт осенью прошлого года в Старой Купавне. На торжественной церемонии глава округа Игорь Сухин отметил, что путь к этому событию был непростым, но теперь объект стал настоящим центром спортивной жизни. В комплексе тренируются как начинающие, так и профессиональные атлеты.