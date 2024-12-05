Новые тренды в подборе медперсонала озвучили на конференции в МОНИКИ

Первая практическая конференция «Кадровая трансформация: адаптация к новым требованиям» прошла в МОНИКИ имени Владимирского. Об этом рассказали в Минздраве Подмосковья.

«С коллегами из других медицинских учреждений мы обсудили новые тренды в подборе персонала, наставничество в организациях и нововведения в трудовом законодательстве и кадровом делопроизводстве. Также мы подвели итоги работы кадровой службы за 2024 и обсудили перспективы развития», — рассказала начальник отдела кадров Московского областного онкологического диспансера Анна Воробьева.

В Московском областном онкологическом диспансере трудятся 800 сотрудников, из них 194 — врачи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в сфере детской медицины. Благодаря открытию новых учреждений и программ поддержки врачей в области удалось добиться заметных результатов.

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