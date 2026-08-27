Новые тренажеры закупили для спортивной школы в Можайском округе

В Можайскую спортивную школу по самбо и дзюдо поступило современное силовое оборудование. Тренажеры закупили в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья».

В учреждение поступили тренажер для сгибания и разгибания ног сидя, «Пеколай» для проработки грудных мышц и машина Смита для базовых упражнений. Оборудование будет использоваться в тренировочном процессе спортсменов, занимающихся самбо, дзюдо и джиу-джитсу.

Кроме того, для школы закупили новые покрышки для ковров самбо размерами 10×10 и 12×12 метров в сине-белых цветах. Новое оборудование позволит разнообразить тренировки, сделать их более эффективными и безопасными.

Можайская школа по самбо и дзюдо считается одной из сильнейших в стране. Воспитанники регулярно завоевывают победные и призовые места на всероссийских и международных соревнованиях.

«Новое оборудование — это обновление залов и конкретный шаг к повышению качества подготовки наших воспитанников. Благодаря поддержке национального проекта „Спорт“ мы создаем условия, которые позволяют нашим ребятам показывать достойные результаты», — прокомментировал депутат Совета депутатов Можайского округа Валерий Нагулин.