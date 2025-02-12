Новые традиции появились в родильном отделении в Дмитрове

В Дмитровскую больницу пришел работать новый заведующий родильным отделением Михаил Цурцумия, кандидат медицинских наук и высококвалифицированный специалист в области акушерства и гинекологии. С момента своего назначения Михаил Зурабович внедрил ряд инноваций, которые сделают период беременности, родов и послеродового ухода более комфортным.

Одной из первых инициатив стала новая традиция сообщать о рождении ребенка с помощью фонарей, установленных на территории роддома. Фонари в виде воздушных шаров загораются голубым или розовым цветом в зависимости от пола ребенка. Практически весь проект, от разработки дизайна до монтажа и оформления корзин, доктор реализовал самостоятельно.

«Я большой выдумщик. Рождение ребенка — это радостная новость, которой хочется поделиться со всем миром. Идея с воздушными шарами пришла мне в голову, когда я узнал, что Дмитров считается одной из столиц российского воздухоплавания и славится своими полетами на воздушных шарах», — рассказал Михаила Цурцумия.

При поддержке главного врача Дмитровской больницы Александра Авакяна родильное отделение продолжает преображаться. Недавно здесь провели текущий ремонт кровли, осуществлен косметический ремонт отдельных помещений, закуплено современное медицинское оборудование. Каждую неделю в отделении проводятся занятия по арт-терапии, йоге и встречи с психологом.

Благодаря реализации комплекса мер по привлечению медицинских кадров, в 2024 году в больницу было привлечено 100 врачей и 167 сотрудников среднего медицинского персонала. За январь этого года к коллективу больницы уже присоединились восемь врачей и четыре сотрудника среднего медицинского персонала.