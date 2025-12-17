Новые точки раздельного сбора отходов установят в Серебряных Прудах

В ближайшее время на территории округа появятся 35 фандоматов, предназначенных для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок, а также 23 специализированных экошкафа для сбора ненужной одежды и текстиля. В сумме это составит 58 новых пунктов, призванных оказать положительное влияние на экологическую обстановку региона.

«Фандоматы будут установлены в местах с высокой проходимостью, где они смогут максимально охватить аудиторию. Среди таких локаций — дома культуры, школы, библиотеки, спортивные комплексы, многофункциональные центры и другие социально значимые учреждения, являющиеся центрами притяжения для жителей. Любой желающий сможет сдать чистую ПЭТ-тару или алюминиевую банку бесплатно и всего за несколько секунд, внеся свой вклад в процесс переработки», — сообщили специалисты.

Экошкафы, в свою очередь, будут располагаться в наиболее доступных местах, как правило, рядом с уже существующими контейнерными площадками в крупных населенных пунктах округа. Сюда можно будет приносить бывшую в употреблении, но пригодную для дальнейшей переработки или использования одежду, постельное белье, полотенца, шторы и любые другие тканевые изделия.

Внедрение этих новых пунктов сбора является частью более широкой инициативы по сокращению объемов отходов, сохранению ценных природных ресурсов и формированию культуры ответственного потребления среди населения.

В Серебряных Прудах, таким образом, начинается новая эра в системе обращения с твердыми коммунальными отходами, ориентированная на максимальную эффективность и экологическую безопасность.