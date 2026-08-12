Новые терапевты приступили к работе в Старой Купавне в Богородском округе

В терапевтической службе Богородского округа — приятное пополнение: штат Купавинской поликлиники усилили сразу два участковых врача‑терапевта — Виктория Максимовна Бургомистрова и Элина Омаровна Аль‑Масрия. Оба специалиста закончили обучение в 2026 году по целевым договорам с Ногинской больницей и теперь готовы оказывать медицинскую помощь жителям округа.

Элина Омаровна Аль‑Масрия окончила Российский университет медицины по специальности «Лечебное дело». Виктория Максимовна Бургомистрова — выпускница Сеченовского университета. Примечательно, что Виктория Максимовна родом из Старой Купавны и после завершения учебы вернулась в родной город. Молодые врачи успели отметить комфортные условия труда и теплую, поддерживающую атмосферу в коллективе.

Успешное решение кадровых вопросов в Ногинской больнице — результат системной работы и комплекса мер поддержки. Для молодых специалистов в округе предусмотрены социальные гарантии: обеспечение жильем либо компенсация части расходов на аренду, единовременные «подъемные» выплаты при переезде и другие формы помощи. Отдельную поддержку получают студенты и специалисты, обучающиеся по целевым направлениям, — им выплачивается социальная стипендия. Такая работа дает ощутимые результаты: только за 8 месяцев 2026 года коллектив Ногинской больницы пополнили более 180 специалистов. Это напрямую влияет на доступность медицинской помощи и позволяет равномерно распределять нагрузку между врачами, уделяя каждому пациенту больше внимания.