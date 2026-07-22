Новые терапевт и педиатр начали прием в больнице в Ногинске

В Ногинской больнице продолжается работа по привлечению новых медицинских специалистов и развитию первичного звена здравоохранения. Коллектив учреждения пополнился еще двумя врачами.

Терапевт Светлана Ромашихина начала прием пациентов в поликлинике города Электроугли, а педиатр Иван Пересадько приступил к работе в детской поликлинике Ногинской больницы.

«Благодаря мерам поддержки медицинских работников и реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения мы продолжаем усиливать кадровый потенциал больницы, чтобы жители могли получать качественную и своевременную медицинскую помощь рядом с домом. Каждый новый врач — это дополнительная возможность повысить доступность медицинской помощи для наших пациентов», — подчеркнул главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

В учреждении продолжают создавать комфортные условия для работы медицинских специалистов, развивать инфраструктуру и меры поддержки, направленные на пополнение коллектива.

Это позволяет укреплять систему здравоохранения Богородского городского округа и повышать доступность квалифицированной помощи для жителей.