Новые тепловые сети построили в Балашихе

Городской округ Балашиха продолжил реализацию государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», направленной на повышение качества и надежности коммунальных ресурсов. В период 2024–2025 годов выполнен ряд мероприятий по укреплению централизованного теплоснабжения.

Основной акцент был сделан на создании кольцевых схем теплоснабжения. В рамках проекта проложено 758 погонных метров тепловых сетей диаметром 250–500 миллиметров в микрорайонах Павлино, Ольгино и Железнодорожный. Такие кольцевые схемы позволяют оперативно перенаправлять теплоноситель в случае аварии или ремонта на одной из ветвей, обеспечивая непрерывность горячего водоснабжения и отопления для потребителей.

Кроме того, проведен капитальный ремонт аварийных зон тепловой инфраструктуры. На участках тепловых сетей, отходящих от котельной № 1‑1 в микрорайоне Балашиха‑3 и котельной № 2‑35 в микрорайоне Кучино, выполнена замена магистральных трубопроводов общей протяженностью обновления 566,3 погонных метра. В работах использованы трубы диаметрами 400 и 500 миллиметров, что существенно повысило долговечность и надежность магистралей.

Реализованные мероприятия значительно укрепили устойчивость и безопасность теплоснабжения в регионе. В случае внеплановых остановок или проведения ремонтных работ потребители смогут быть своевременно переведены на альтернативные источники тепла, что минимизирует риски отключений и обеспечивает комфорт жителей.