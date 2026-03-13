Новые тепловозы с дизелями из Коломны прибыли в депо Тында

Шесть грузовых тепловозов 3ТЭ28 доставили в локомотивное депо Тында Дальневосточной железной дороги. Машины оснастили дизель-генераторами 18-9ДГМ, которые произвели в Коломне.

Состав из новых локомотивов привел в депо приписки тепловоз с юбилейным номером 100. Его украсило изображение амурского тигра.

«Этот новенький юбилейный тепловоз под номером 100 получил неофициальное имя „Амурка“. Он станет настоящим украшением Байкало-Амурской магистрали. Графическое оформление имитирует окрас амурского тигра. Оно символизирует мощность и выносливость локомотива, а также отсылает к важности сохранения редких животных на Дальнем Востоке», — рассказали на Коломенском заводе.

Дизель-генератор 18-9ДГМ выступает сердцем магистрального грузового тепловоза 3ТЭ28 с электрической передачей переменно-постоянного тока. Задача таких машин — водить тяжелые составы массой до 7100 тонн в условиях сурового климата и сложного рельефа Дальневосточной железной дороги и БАМа.

На равнинных участках локомотив способен перемещать поезда весом до 18 300 тонн. Высоких показателей удалось достичь благодаря использованию коломенских дизель-генераторов.