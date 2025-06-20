Новые теплицы и развитие автопрома. Подмосковье подпишет на ПМЭФ свыше 40 соглашений

На ПМЭФ-2025 Московская область подпишет более 40 соглашений на 300 миллиардов рублей. Это позволит создать 15 тысяч рабочих мест и продолжить развивать регион, создавая как и отечественные продукты, так и зарубежные, но уже на территории России.

Стабильная связь в самых отдаленных уголках, заводов электротехнического оборудования, новые теплицы и индустриальные парки появятся в Подмосковье.

«Мы реализуем комплексную программу строительства пяти индустриальных парков, каждый — больше 100 гектаров. Туда инвестор приходит на все готовое. Это наше конкурентное преимущество. Это преимущество мы продаем, этим привлекаем инвесторов. Поэтому на форуме в том году мы подпишем 45 контрактов на 300 миллиардов рублей», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

Самое громкое соглашение — с китайской компанией, которая займет место завода «Мерседес».

«Наши друзья уже пришли, уже производятся автомобили, произвели несколько тысяч штук. Но этого недостаточно, ведь производительность китайских компаний очень высокая. Весь вопрос в договоренностях юридических», — добавил губернатор.

Турецкая компания откроет в Дмитрове завод электротехнического оборудования с объемом инвестиций около двух миллиардов рублей. Там создадут порядка 200 рабочих мест.

К 2030 году в Ленинском округе откроют завод авиакомпонентов для гражданских самолетов. Запчасти будут выпускать как для отечественных самолетов, так и для Boeing и Airbus.

В Подмосковье также запустят производство гуманоидных роботов, а в 2026 году в Кашире — комплекс по переработке масленичных культур. В Рузе появится тепличный комплекс, где будут выращивать цветы, а в Ступино откроют новые площадки для животноводства.

«Сейчас инвестор озадачен экономическими показателями, ему неведомы все хитросплетения бюрократии. И мы освобождаем его. Это еще одно конкурентное преимущество, которое мы предлагаем нашим инвесторам», — добавил губернатор.

Новые предприятия позволят создать 15 тысяч рабочих мест. Реализация проектов начнется сразу после форума.