Новые технологии систем теплоснабжения представят на форуме в Подмосковье

На отраслевом форуме «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» 25 марта в Доме Правительства Московской области состоится выставка оборудования и технологических решений для систем теплоснабжения. На выставке представят разработки, которые помогут повысить надежность и управляемость систем, снизить аварийность и оптимизировать эксплуатацию инфраструктуры.

Среди участников — Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба (МОС АВС), которая покажет мобильный цифровой рентгеновский дефектоскоп для выявления скрытых повреждений трубопроводов. Также МОС АВС совместно с компанией «Индустрия Ф» представит бионическую робособаку с системой 3D-лидара для обследования объектов в сложных условиях.

Свои разработки на форуме представят 12 российских и белорусских компаний-производителей. Компания «Лартех» покажет «умные» беспроводные системы сбора данных с приборов учета воды. «Юникон» продемонстрирует роботизированные комплексы для внутритрубной диагностики. Мытищинская компания «Водомер» представит ультразвуковые расходомеры для измерения расхода чистой и сточной воды.

Завод «АДЛ» представит стальные шаровые краны «Бивал», применяемые в системах теплоснабжения и газоснабжения. Компания «Пенополимер» продемонстрирует трубы в пенополимерной изоляции, а предприятие «Константа» — технологии промывки оборудования и тепловых сетей.

Выставка и деловая программа форума сформируют единую профессиональную площадку для обсуждения подходов к модернизации и демонстрации конкретных решений. Представленные технологии уже применяются или проходят апробацию в Подмосковье и могут быть масштабированы.

Актуальную информацию о форуме можно получить на официальном сайте [rco2026.ru](https://rco2026.ru/).