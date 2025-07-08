Новые технологии начали применять в Балашихе для реабилитации особенных детей

В стационарном отделении «Мироград» Балашихинского социального центра дети с особенностями развития получают уникальную помощь благодаря передовым технологиям. Одним из главных инструментов стал мультисенсорный тренажер Revimotion, который превращает реабилитацию в увлекательное приключение.

Современное оборудование использует оптическую систему отслеживания движений и биологическую обратную связь, помогая восстанавливать функции опорно-двигательного аппарата. Яркие визуальные и звуковые эффекты делают занятия похожими на игру, что особенно важно для мотивации юных пациентов. Дети с радостью включаются в процесс, а специалисты отмечают заметные успехи в восстановлении двигательных навыков.

«Мироград» применяет комплексный подход, сочетая инновационные технологии с профессионализмом сотрудников. Внедрение тренажера Revimotion стало важным шагом в работе с детьми с особыми потребностями, значительно расширяя возможности реабилитации.