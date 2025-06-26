Новые тарифы за услуги ЖКХ установят с июля в Богородском округе

Плата за коммунальные услуги будет рассчитываться по тарифам, утвержденным Комитетом по ценам и тарифам Московской области и вступающим в силу 1 июля. Тарифы утверждены для каждой ресурсоснабжающей организации Богородского округа с учетом затрат на производство и транспортировку ресурса, инвестиций в оборудование и развитие инфраструктуры.

Распоряжения, устанавливающие тарифы для ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения, региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, размещены на сайте областного комитета.

Жители Подмосковья, чьи коммунальные расходы превышают 22% дохода, имеют право на субсидии. Для ее получения надо обратиться в Многофункциональный центр и собрать пакет подтверждающих документов.

Платежные документы с новыми тарифами придут в конце июля — начале августа. В случае возникновения вопросов по расчету платы можно обратиться в МосОблЕИРЦ, где разъяснят начисления и подскажут, как уменьшить коммунальный платеж.