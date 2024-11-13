Более 20 новых табличек о запрете выхода на лед установили в Истре

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

Таблички «Выход на лед запрещен» установили сотрудники муниципальной службы содержания территорий вблизи водоемов. Обновили 25 плакатов по всему округу.

Информационные щиты устанавливают на берегах как искусственных, так и природных водоемов, чтобы предотвратить несчастные случаи. Зимние предостерегающие знаки ежегодно появляются до того, как на поверхности воды образуется тонкий слой льда. Уже сделали более 20 табличек в населенных пунктах: поселок Снегири, село Рождествено, деревня Ленино, деревня Садки, деревня Дедово-Талызино, в городе Дедовск и других.

На всех табличках указан единый телефон службы спасения «112», чтобы в случае чрезвычайной ситуации жители могли обратиться за помощью. В планах у коммунальных служб установить еще 11 табличек «Выход на лед запрещен».

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