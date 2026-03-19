Новые светофоры заработали в Клину

Администрация г. о. Клин

Фото: Администрация г. о. Клин

В Клину на улице Карла Маркса 17 марта к городской инфраструктуре подключили два новых объекта. Светофоры регулируют дорожное движение на одном из самых оживленных участков, сообщили в местной администрации.

Для привлечения внимания к изменениям представители местного отделения партии «Единая Россия» и сотрудники ГИБДД провели акцию: водителям и пешеходам раздали информационные листовки о правилах дорожного движения.

«В целях безопасности два пешеходных перехода на улице Карла Маркса были оборудованы регулирующими объектами. Хочу напомнить участникам дорожного движения, что необходимо соблюдать правила и обращать внимание на сигналы светофора», — заявил командир взвода ДПС Евгений Карасев.

Он добавил, что за нарушение предусмотрены штрафы. Сумма наказания для пешеходов составляет 500 рублей. Водители расплатятся за невнимательность на дороге в тройном размере — от 1500 тысяч.

Новые светофоры установили в местах наибольшего скопления людей. Рядом с сигнальными устройствами расположены детская поликлиника, сквер, прогулочная зона, магазины и торговый центр.