Новые светофоры на 4 перекрестках установили в Домодедове

Накануне в городе заработали сразу четыре новых светофора. Они располагаются на пересечениях улиц Дружбы и 25 лет Октября, Речной и Гагарина, Советской и Речной, а также Центральной и 3-го Московского проезда. В некоторых локациях также установили ограждения, чтобы организовать движение.

«Это снизит риск выхода детей и взрослых на проезжую часть в неположенном месте», — прокомментировала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Кроме того, девять пешеходных переходов оснастили дополнительным освещением. На каждом смонтировали по два ярких прожектора, которые направлены на «зебру». Это позволит сделать людей на переходе заметнее для водителей, а значит снизит риск возникновения аварий.