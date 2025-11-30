Новые светодиодные фонари установили вблизи НПО «Энергомаш» в Химках

В Химках продолжают работы по модернизации уличного освещения. Новые светодиодные фонари установили вблизи НПО «Энергомаш». Они будут освещать дорогу от поликлиники № 6 до улиц Бурденко и Академика Глушко.

Новое освещение установили по просьбам жителей.

«Жители хотели, чтобы была освещена дорога по направлению к предприятию „Энергомаш“ и в сторону домов по улицам Бурденко и Академика Глушко. На участке специалисты установили торшерные опоры и светодиодные фонари», — рассказал сотрудник МБУ «ОГХ» Андрей Иванов.

Модернизация позволит обезопасить маршруты в вечернее и ночное время. Жители смогут с комфортом добираться до дома и социально значимых объектов.

Освещение подключили к специальной системе, которая в реальном времени будет отслеживать работоспособность уличных опор. Новые фонари потребляют меньше энергии, служат дольше, равномерно освещают пространство, дают ровный и комфортный для глаз свет.