Новые светильники установят на Коттеджном проезде в Бронницах

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Новую систему наружного освещения на Коттеджном проезде установят в Бронницах. На улицах появятся опоры с мощными светильниками.

Как пояснили в Министерстве благоустройства Московской области, протяженность системы наружного освещения составит 620 метров. Планируется установить 21 опору со светильниками.

«В рамках инициированного губернатором проекта «Светлый город» мы с 2017 года ведем масштабную работу по созданию наружного освещения. Нам необходимо осветить порядка 2,9 тысяч километров дорог, улиц и других общественных территорий», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В этом году в регионе планируется установить около 10 тысяч светильников и более четырех тысяч опор освещения, провести более 306 километров линий наружного освещения. В планах установить новые системы на 158 объектах улично-дорожной сети, 22 общественных территориях и в 36 дворах.

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