Новые светильники установили в поселке Обухово Богородского округа

Особенно актуальной тема исправной работы уличного освещения стала с наступлением короткого светового дня. В сентябре 2025 года в рамках модернизации систем наружного освещения в Богородском округе были осуществлены работы по замене старых светильников.

Речь идет о плановых работах. В частности, семь вышедших из строя светильников ЖКУ, заменили на новые светодиодные светильники «Триумф» в поселке Обухово на улице Сосновый бор.

Новые светильники отвечают всем современным трендам в уличном освещении по качеству, надежности и функциональности. Они являются более энергоэффективными, а также обладают возможностями использования в интеллектуальных системах «умный город», которые фактически уже стали неотъемлемой частью наружного уличного освещения.

Модернизация — комплекс мероприятий, направленных на обновление и оптимизацию систем освещения на улицах, площадях, в парках и других общественных пространствах. Предполагается замена устаревших источников света на более современные, а также применение новых технологий для управления освещением.