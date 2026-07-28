Новые столы для пинг-понга установят в школах в Дмитровском округе

Школы которые участвуют в «Единой школьной лиге», до начала учебного года получат теннисные столы. Оборудование поступит по линии Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Теперь у школьников появится больше возможностей для тренировок и соревнований. Настольный теннис станет частью повседневной жизни: ребята смогут играть на переменах, в группах продленного дня и готовиться к турнирам. Игра развивает реакцию, координацию и командный дух.

В сезоне 2025–2026 учебного года округ представили 20 школьных команд — около 1000 юных спортсменов. Они соревновались в четырех дисциплинах: мини-футбол, баскетбол 3×3, волейбол и шахматы. В новом сезоне к турниру присоединятся гимназия «Логос», гимназия «Дмитров» и Рыбненская школа.

Глава округа Михаил Шувалов поблагодарил Министерство спорта за поддержку и отметил, что вместе создаются условия, в которых дети растут сильными и целеустремленными. Проект помогает развивать спортивные навыки, лидерские качества и дает возможность проявить себя на региональном уровне.