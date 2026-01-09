Новые станки для инженерных классов установили в школах Дубны

Занятия на современных станках стартуют с января. Изменения коснулись двух школ округа.

В школах № 7 и № 10 в Дубне установили фрезерные и токарные станки с функциями лазера и гравировки, а также паяльные станции. Оборудование поставлено в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». После завершения наладки и организации 3D-мастерской все будет готово к началу занятий.

«Высококлассное современное оборудование открывает нашим учащимся путь к проектированию уникальных изделий, востребованных в авиационной промышленности», — пояснила директор школы № 10 Елена Бодина.

Школы участвуют в федеральном проекте, направленном на стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы. В рамках проекта в них созданы инженерные классы с мастерскими и полетными зонами для сборки, программирования и управления беспилотниками.

«Беспилотные авиационные системы — перспективное направление для обучения. Мы создаем для наших школьников условия, чтобы они были на шаг впереди других», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Он напомнил, что ранее в школе № 10 уже оборудовали инженерный класс, куда поставили 3D-принтеры, ноутбуки и интерактивные панели, а также пополнили парк квадрокоптеров.