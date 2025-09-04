Новые стандарты работы ресурсоснабжающих организаций внедрили в Дмитрове

Диспетчерская МУП «Дмитровское управление ЖКХ» одной из первых в Подмосковье перешла на новые стандарты работы. Предприятие, обеспечивающее жителей муниципалитета горячей водой и теплом, посетили временно исполняющий полномочия главы округа Михаил Шувалов и генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В «ДУ ЖКХ» оборудован современный диспетчерский пункт на два рабочих места, оснащенный компьютерами, большими настенными мониторами и другой необходимой техникой. Созданы комфортные условия для отдыха и приема пищи дежурного персонала. Полное внедрение нового формата работы планируется к середине сентября.

Все котельные и крупные тепловые пункты округа оснастили датчиками. С помощью мониторинговых систем отслеживаются параметры работы котельных и крупных тепловых узлов, осуществляется взаимодействие с другими аварийно-диспетчерскими службами.

Михаил Шувалов и Игорь Баранов также проверили ход капитального ремонта трассы теплоснабжения и горячего водоснабжения на Внуковской улице. Более тысячи метров новых труб планируют смонтировать к середине сентября.

«Модернизация ЖКХ — один из приоритетных векторов нашей работы. Внедрение современных стандартов деятельности ресурсоснабжающих организаций позволит существенно повысить качество предоставляемых населению услуг», — отметил Михаил Шувалов.