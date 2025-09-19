Новые стандарты компенсаций ЖКУ для льготников внедрят в Химках

С сентября льготные категории граждан в Химках будут получать компенсации за жилищно-коммунальные услуги по новому стандарту через портал Госуслуг Московской области. Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 572-30-97.

С сентября компенсация расходов по оплате ЖКУ будет перечисляться на лицевые счета граждан, имеющих право на льготу и подавших заявление через портал Госуслуг. В сентябрьских квитанциях, которые придут в начале октября, будет указана полная сумма без учета скидки. Сумма скидки будет компенсирована на расчетные счета получателей.

Для получения компенсации льготным категориям граждан необходимо подать заявление на портале РПГУ или через цифровые зоны МФЦ. Консультационную помощь можно получить в многофункциональных центрах по адресам: Юбилейный проспект, дом 67 корпус А, Б; микрорайон Сходня, улица Чапаева, дом 7; микрорайон Левобережный, улица Зеленая, дом 4; деревня Брехово, строение 83 м.

Жители старшего поколения могут обратиться за помощью в клуб «Активное долголетие» на стадионе «Арена Химки»; в Центральную детскую библиотеку на улице Московской, 30; в Центральную городскую библиотеку на улице Калинина, 13; в городскую библиотеку на Юбилейном проспекте, 20; в библиотеку семейного чтения № 1 в микрорайоне Левобережный на улице Пожарского, 14 и в городскую библиотеку № 7 в микрорайоне Подрезково на улице Новозаводской, 5, квартира 1.