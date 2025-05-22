Новые стандарты и систему рейтингов МБУ представили в Подмосковье
В Одинцове прошло отраслевое совещание по содержанию территорий с заместителями глав округов и представителями МБУ. На нем обсудили новые стандарты и критерии работы муниципальных бюджетных учреждений.
Зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов отметил, что единое МБУ для каждого муниципалитета наиболее эффективно. Такой подход уже используется в 70% округов.
«Планируем организовать для всех учреждений сферы содержания территорий общие стандарты. Речь идет о единой системе маршрутизации уборочной техники, работе с обращениями жителей, учете финансов, ведении отчетности. Предусмотрите также конкурентноспособную оплату труда для специалистов», — сказал Мурашов.
Бюджетные организации будут оценивать по пяти критериям:
- регулярность уборки;
- укомплектованность штата;
- компетенции руководителя;
- работа контрактной службы;
- обустроенность базы.
Предложение поможет повысить результат работы учреждений и улучшить жизнь граждан.
«Важно, чтобы расчеты рейтинга проходили без субъективной оценки. Сейчас по каждому показателю ждем обратную связь от МБУ с целью доработки некоторых показателей», — добавил зампред областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
После презентации участники встречи смогли задать вопросы руководителям ведомства и озвучить свои предложения.