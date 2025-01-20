Новые спортплощадки появятся у двух детских садов в Серпухове

Воспитанники детских садов № 35 и № 51 в Серпухове теперь будут заниматься на современных спортивных площадках. Они появились у дошкольных учреждений благодаря победе образовательного комплекса школы № 18, в который они входят, в конкурсе «Вклад в будущее».

Благодаря победе в номинации «Спортивно-оздоровительный кластер» удалось приобрести ворота для игры в хоккей и футбол, баскетбольные кольца и лабиринт.

Также специалисты заменили старое покрытие площадки на безопасное. Обновить инфраструктуру удалось на средства полученного гранта.

«Важно, что у дошколят появились новые возможности для проведения активного досуга, здоровье — превыше всего», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Отметим, что детский сад № 51 «Центр детства» посещают около 500 ребят, а детскому саду № 35 «Вырастайка» в этом году исполнится 70 лет.