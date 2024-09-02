Новые спортивные секции открыли в клубе «Активное долголетие» в Одинцове

Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Новые занятия для старшего поколения стартовали в «Клубе активного долголетия» в Звенигороде. Здесь открылись новые секции, в частности по тяжелой атлетике и аэробике.

Теперь участники могут бесплатно заниматься тяжелой атлетикой под руководством известного советского и российского спортсмена Льва Шпринца, который проводит тренировки на стадионе «Спартак» два раза в неделю. Лев Шпринц был одним из пионеров пауэрлифтинга в СССР и сыграл важную роль в создании первой независимой федерации пауэрлифтинга в России. Этот силовой вид спорта был очень популярен в советское время.

Стоит отметить, что на спортивной площадке рядом с клубом в квартале Маяковского стартовали занятия аэробикой. Возобновят работу по расписанию и кружки дыхательной гимнастики, йоги, северной ходьбы, пилатеса, психологии, вокала, танцев и вязания. Первые занятия пройдут уже в этом сентябре.

Кроме того, в этом году планируют организовать творческие и музыкально-литературные встречи. Записаться на занятия можно очно в клубе «Активное долголетие».

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