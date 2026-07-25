Новые спортивные площадки откроют в Можайском округе

В Можайском округе в текущем году ведется строительство двух новых спортивных объектов — универсальной площадки в деревне Клементьево и хоккейной площадки в поселке Колычево. Реализация проектов направлена на развитие спортивной инфраструктуры муниципалитета и создание современных условий для занятий физической культурой и спортом.

В деревне Клементьево подрядной организацией выполняются работы по возведению универсальной спортивной площадки размером 40 на 20 метров. На текущем этапе завершена планировка территории, произведен демонтаж верхнего слоя почвы, уложен геотекстиль и обустраивается песчаная подушка. Последующими этапами предусмотрены укладка щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия, которые станут основой для финишного травмобезопасного резинового слоя. Площадка будет оснащена ограждением и предназначена для занятий мини-футболом, волейболом и баскетболом. Завершение строительных работ запланировано на конец августа.

В поселке Колычево в рамках программы инициативного бюджетирования запланировано строительство хоккейной площадки. Проект получил поддержку жителей по итогам голосования и будет реализован в установленные сроки.

Ввод в эксплуатацию обеих площадок позволит обеспечить местных жителей современными и безопасными условиями для тренировок и игр, а также будет способствовать популяризации активного образа жизни на территории Можайского округа.