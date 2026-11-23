Две новые единицы спецтехники прошли осмотр и готовятся к работе. Оборудование предназначено для прочистки коллекторов и откачки воды, прежде всего в районах, где чаще скапливаются ливневые стоки. Техника адаптирована к стесненным условиям городской застройки — это позволяет работать на внутриквартальных сетях, во дворах и в узких проездах.

«Это каналопромывочная машина на базе КамАЗа для промывки и прочистки городской централизованной системы ливневой канализации, а также насосный автомобиль, тоже на базе КамАЗа, для откачки сточных вод», — рассказал директор «Химводостока» Роман Главнов.

Хотя техника рассчитана на сложные погодные условия региона, у нее есть сезонное ограничение: машины могут эксплуатироваться при температуре не ниже −5 градусов Цельсия. Поэтому основные работы выполняют в теплый сезон — с весны до поздней осени.

Обновление автопарка позволит сократить время выезда бригад на аварийные участки и повысить качество плановых работ на сетях ливневой канализации. В следующем году предприятие планирует продолжить реализацию мероприятий инвестиционной программы.