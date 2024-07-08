Новые специальности по уходу за пожилыми появятся в соццентрах Подмосковья

Новые должности появятся в социальных центрах, пансионатах, Домах престарелых и других учреждениях для пожилых людей Подмосковья. Специалисты приступят к работе с нового года.

«Появятся такие должности, как тифлосурдопереводчик, специалист по связям с общественностью, контент-редактор, инструктор по гигиеническому воспитанию, медицинский психолог и инструктор по адаптивной физической культуре», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Кроме того, сиделки будут называться помощниками по уходу.

Она добавила, что в социальных учреждениях региона работает около 12 тысяч специалистов, для которых с июня ввели новые меры поддержки.

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