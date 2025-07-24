Новые специалисты пополнили штат больницы в Солнечногорске

С начала 2025 года к работе в Солнечногорской больнице приступили 14 новых специалистов. Среди них — участковые педиатры и терапевты, травматологи-ортопеды, акушеры-гинекологи, офтальмологи, нейрохирурги, эндокринолог, инструктор по лечебной физкультуре, а также заведующие отделениями.

Врачи общего профиля Анастасия Тюрякова и Мария Родина, Ксения Волошина и Василиса Лактионова ведут прием пациентов на закрепленных участках, а участковый педиатр Саурабх Сингх консультирует маленьких пациентов в детской поликлинике.

Среди узкопрофильных специалистов — акушер-гинеколог Милена Багдасарян, офтальмолог Елена Волкова, травматолог-ортопед Андрей Молодцов, нейрохирург Екатерина Дубова, инструктор по ЛФК Лидия Смирнова, хирург Давид Ованисян, а также эндокринолог Мурад Султанов.

В этом году также были назначены новые заведующие отделениями: Дмитрий Муталенко возглавил операционный блок, а Анна Самко — акушерское физиологическое отделение.

«Для привлечения врачей на работу к нам в округ по поручению губернатора реализуем комплекс мер поддержки: до 1 миллиона рублей единоразово — по программе „Земский доктор“, до 500 тысяч рублей единоразово — по программе „Земский фельдшер“, участие в программах „Социальная ипотека“ и „Приведи друга“, предоставление земельных участков под строительство дома, компенсации на аренду жилья и проезд до места работ, — рассказал глава городского округа Константин Михальков.

На сегодняшний день укомплектованность кадрами в поликлиниках округа составляет 90%. Актуальными остаются вакансии неврологов, травматологов-ортопедов, акушеров-гинекологов, анестезиологов, реаниматологов, кардиологов, а также врачей ультразвуковой и функциональной диагностики. По вопросам трудоустройства можно обращаться в отдел кадров Солнечногорской больницы по телефону: 8-495-994-15-51.