Новые спектакли в следующем сезоне покажут в театре Одинцова

Под началом художественного руководителя Ольги Кобецкой в следующем сезоне в театре сыграют детский спектакль «Под солнцем Кота в сапогах» по мотивам сказки Шарля Перро. Режиссером-постановщиком стал Ярослав Костин. А для взрослых подготовили постановку «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери.

В репертуаре артистов уже 15 спектаклей. За 20 лет непрерывной работы труппа не просто отточила профессиональное мастерство — превратилась в настоящую творческую семью, где каждый поддерживает друг друга, делится опытом и вместе радуется успехам. За это время артисты смогли выстроить особые взаимоотношения: за кулисами царят взаимопонимание и доверие, а на сцене — слаженная командная работа.

«Театр — это живой организм. Он не будет работать, если просто работать по шаблону, как в офисе. У нас многие, кто приходит, кто работал в профессиональных театрах, очень сильно удивлены, насколько у нас дружный коллектив», — рассказала хореограф-постановщик театра «Крылья» Елизавета Никонова.

Сейчас в труппе театра работают более 40 человек, в подготовительной группе — ребята от 4 до 16 лет. Актеры театра выступают на лучших площадках округа, гастролируют по Москве и всему Подмосковью.