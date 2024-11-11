Новые советы по кибербезопасности разместили на «Госуслугах» Подмосковья

Раздел «Цифровая безопасность» обновили на региональном портале в Подмосковье. Туда добавили информацию о защите госслужащих от киберугроз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья,тематическую страницу создали при участии Минцифры России.

По словам главы министерства Надежды Куртяник, статья содержит советы по сохранению конфиденциальности и базовые принципы защиты аккаунтов.

«Этот материал поможет государственным служащим эффективно противостоять киберугрозам. Статья содержит практические советы по сохранению конфиденциальности данных, базовые принципы защиты аккаунтов, а также рекомендации по распознаванию уловок злоумышленников», — отметила она.

Раздел расположен на главной странице портала в блоке «Сервисы». Там жители могут оценить уровень своих цифровых навыков и узнать больше о безопасности в интернете.