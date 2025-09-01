Новые собеседования кандидатов на должность замглав округов прошли в Подмосковье

Под председательством Министра ЖКХ Московской области Кирилла Григорьева прошли два межведомственных собеседования на должность заместителей глав муниципалитетов, отвечающих за сферу ЖКХ. В состав экспертной комиссии вошли заместитель министра по содержанию территорий и жилищному надзору Светлана Викулова, заместитель министра энергетики Надежда Малахова и директор областного Учебного центра Лилия Медзелец.

Комиссия проверяла квалификацию кандидатов из Зарайска и Молодежного, оценивая их оперативность в реагировании на обращения граждан, управленческий опыт, умение планировать мероприятия муниципальных программ, развивать кадровый потенциал и владение цифровыми системами.

Особое внимание уделили профильным компетенциям, необходимым для подготовки к осенне-зимнему периоду, например организации инвентаризации объектов ЖКХ и координации работы ресурсоснабжающих организаций на местах. Собеседования проводят с начала февраля, за это время их прошло более 70. В ведомстве подчеркнули, что успешное прохождение является обязательным условием для назначения на должность заместителя главы администрации муниципалитета.