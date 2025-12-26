Новые склады мясоперерабатывающего завода запустят в Лыткарине

Мясоперерабатывающий завод в Лыткарине запустит новый складской комплекс. Благодаря этому предприятие расширит возможности хранения и логистики продукции компании «Рузком».

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, первым новым объектом стал производственно-складской комплекс площадью 1,1 тысячи квадратных метров, рассчитанный на 960 паллет. Вторым — холодильник на 1,4 тысячи квадратных метров.

«Помещения позволят эффективно организовать хранение продукции, что важно для обеспечения высокого качества и своевременных поставок. Для создания новых объектов вложили более 250 миллионов рублей. В результате запуска комплексов будут созданы новые рабочие места», — отметили в ведомстве.

Ассортимент продукции «Рузком» включает колбасы, мясные деликатесы, полуфабрикаты и готовые блюда. Товары реализуют в торговых сетях «Магнит», «Ашан», «Лента» и других.