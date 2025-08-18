Новые скамейки установили в центре Егорьевска

Соборная площадь преобразилась благодаря установке скамеек, выполненных из дерева и бетона. По словам подрядчика, новые элементы благоустройства не только украшают площадь, но и делают ее более комфортной и привлекательной для жителей и гостей города.

Рядом со скамейками установили урны, также выполненные из бетона. По словам главы округа Дмитрия Викулова, новые скамейки отвечают самым современным требованиям эргономики и дизайна.

«Они обеспечивают удобство и комфорт для отдыхающих, а их стильный внешний вид гармонично вписывается в общую архитектуру Соборной площади. В ближайшее время на протяжении всей улицы Советской будут установлены новые урны, соответствующие единому архитектурному стилю», — добавил Дмитрий Викулов.

Работа по обновлению общественных пространств ведется в Егорьевске планомерно и последовательно. В этом году скамейки уже были установлены на бульваре Ларюшина. В ближайший месяц новые скамейки появятся и на улице Гагарина. Кроме того, на этой улице планируется частичная замена тротуарной плитки.