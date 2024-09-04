Сиденья обновили на трибунах стадиона «Орион» в Балашихе

Реконструкция одного из крупнейших спортивных объектов Балашихи идет полным ходом. На сегодняшний день на трибунах стадиона «Орион» уже обновили сиденья.

Полным идет ходом модернизация одного из крупнейших спортивных объектов Балашихи — спорткомплекса «Орион» в микрорайоне Железнодорожный. Уже в сентябре игроки смогут испытать современное покрытие футбольного поля, а болельщики — следить за играми с обновленных трибун.

Сейчас на объекте работает около 200 человек. Специалисты занимаются внутренней отделкой раздевалок и подтрибунных помещений.

«Футбольное поле уже полностью готово. Здесь шел долгий и трудоемкий технологический процесс — укладывали новое покрытие, в основание засыпали кварцевый песок и крошку. При правильной эксплуатации поле прослужит не одно десятилетие на радость игрокам. Кроме того, на поле установили новые мачты освещения, благодаря которым по вечерам будет светло, как днем», — пояснил замначальника управления строительного комплекса компании «БКС» Андрей Кириллов.

К преображению спорткомплекса «Орион» на Пионерской улице приступили в 2023 году. Работы ведутся по губернаторской программе «Спорт Подмосковья».

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