Новые школы и детские сады построят в ЖК «1-й Южный» в Ленинском округе

Новые объекты социальной инфраструктуры на 4405 мест построят в Ленинском округе. В ЖК «1-й Южный» в деревне Фруктовые сады девелопер возведет две школы и три детских сада. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Комплекс «1-й Южный» комфорт-класса строится включает 14 жилых корпусов. Здания возводят с использованием индустриальной технологии с монолитными первыми этажами. Первую школу на 1250 учеников построят на первом этапе проекта, еще одну школу на 1725 мест — на следующих.

Кроме того, девелопер возведет три детских сада: на 330, 500 и 600 мест, последний — с завершающими домами жилого комплекса. Все образовательные учреждения будут расположены в пешей доступности от домов с безопасными пешеходными маршрутами.