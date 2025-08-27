Новые школы и детские сады построили в Ленинском округе

Две новые школы и два детских сада откроются в Ленинском округе 1 сентября. Образовательные и дошкольные учреждения вместят почти три тысячи детей, рассказали в Главгосстройнадзоре региона.

Школы в жилом квартале «Пригород Лесное» около деревень Мисайлово и Дальние Прудищи, а также в комплексе «Горки Парк» в деревне Коробово достроили еще весной. Их корпуса уже полностью оборудовали.

Также завершили работы на двух дошкольных объектах — в жилых комплексах «Южная Битца» и «ЭКО Видное 2.0». Детские сады рассчитаны на 325 и 310 детей соответственно.

Контролировали ход работ и соответствие проектам специалисты Главгосстройнадзора Подмосковья. Особое внимание уделялось соблюдению норм пожарной безопасности.