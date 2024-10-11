Сегодня 13:12 Новые школы и благоустройство. Глава Истры Витушева рассказала Воробьеву о преображении округа в 2025 году Глава Истры Витушева рассказала Воробьеву о преображении округа в 2025 году 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Благоустройство

Истра

Строительство

Андрей Воробьев

В следующем году в Истре благоустроят историческую часть города, откроют новую школу и два новых кампуса технолицея имени Долгих. О том, как преобразился округ за пять лет, и какие изменения его ждут в будущем, губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву рассказала глава муниципалитета Татьяна Витушева.

Татьяна Витушева стала главой Истры в 2019 году, с тех пор округ заметно преобразился. «Мы стараемся реализовывать самые разные мероприятия, и в части благоустройства, и, можно сказать, делаем марш-бросок по строительству школ. Это была очень серьезная, заметная проблема, о которой нам говорили жители», — отметил губернатор. Инвестпроекты Сейчас в Истре реализуют 42 инвестпроекта на 50 миллиардов рублей. На новых предприятиях получат работу более 7,5 тысячи человек. Так, к концу года планируют открыть склад «Ориентир-Запад» торговой сети «Золотое Яблоко», а компания «Никитский берег» возведет гостиничный комплекс. Сейчас на территории округа работает 41 крупное предприятие и около 10 тысяч предпринимателей. В малом и среднем бизнесе задействован каждый шестой житель. Социальные объекты В сентябре в Павловской Слободе открыли после капремонта Костровскую школу на 1,1 тысячи мест, а также кампус для преподавателей технолицея имени Долгих. До конца года там построят еще два здания для проживания учеников.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Еще одну школу сейчас возводят в деревне Красный Поселок, ее планируют открыть в следующем сентябре. Образовательные учреждения также появятся в жилом комплексе «Новоснегиревский», микрорайоне «Восточный» и ЖК «Малая Истра». «Сейчас у нас строятся две школы, в следующем году по плану еще одна и четыре детских сада. Кроме того, в программе на 2026 год стоит сельская СОШ в Новопетровском», — добавила Витушева. В мае в Истре открыли после капитального ремонта поликлинику. До конца года работы также завершат в инфекционном отделении в Дедовске.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Кроме того, в ближайшие два года в порядок приведут досуговый комплекс в Дедовске и Истринский дом культуры. Аварийные дома и благоустройство За пять лет в Истре расселили 12 аварийных домов. Новое жилье получили 159 семей. Комфортными становятся не только дома, но и улицы: недавно в Дедовске благоустроили парк «Гучково», а проект преображения центральной части города выиграл на всероссийском конкурсе. «Открытие парка — это большое событие. В Дедовске было очень мало зеленых зон. Сейчас мы сделали место притяжения. Почти весь город отдыхает в новом благоустроенном пространстве», — поделилась глава.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/2 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/2

Благодаря победе в конкурсе в порядок также приведут историческую часть Истры, в том числе — центральную площадь. Новый облик получат лесопарк «Соколка», пляж на реке Поповка и сквер в поселке Глебовском. ЖКХ В этом году в Истре капитально отремонтировали котельную № 12 в микрорайоне «Большевик» и модернизировали 9,6 километра теплосетей. «Срывов по пуску отопления у нас нет, идем в графике. Все 76 котельных запущены, все соцобъеты и МКД с теплом. Мы поступательно решаем все моменты, связанные с ЖКХ. Все движется в рабочем режиме», — заявила Витушева.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Еще на двух котельных в Дедовске и Глебовском продолжаются. Перемены почувствуют около 25 тысяч человек. В 2026 году модернизацию проведут в Павловской Слободе, а в 2027 — в деревнях Кострово и Покровское, селах Новопетровское, Онуфриево и Рождествено, а также поселке Курсаково. Теплоснабжение станет лучше для 29,5 тысячи жителей. Еще четыре котельные и 10 центральных тепловых пунктов построят в Истре, Дедовске и поселке Снегири. Транспорт Летом в Истре возобновили движение по маршруту № 2к «ст. Дедовск — Школа № 4». Об этом попросили жители. Кроме того, в сентябре на маршруте № 11к «ЖК Новоснегиревский — ст. Снегири — Снегиревская поликлиника» организовали заезд в село Рождествено. В ноябре у Татьяны Витушевой истекает срок полномочий. Губернатор пожелал ей удачи в конкурсе на должность главы Истры. «Я очень надеюсь, что у вас есть желание, готовность и дальше работать на благо нашего любимого городского округа Истра. Все острые вопросы, которые существуют, вы всегда ставите ребром. И мы понимаем, что они обоснованы, поэтому можете рассчитывать на нашу поддержку», — сказал Воробьев. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».