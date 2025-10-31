Новые школьные медицинские классы откроют в Наро-Фоминском округе

В Наро-Фоминском округе стартует уникальный образовательный проект — сетевой медицинский класс для старшеклассников. Теперь у школьников есть возможность погрузиться в профессию еще во время учебы.

Проект объединил лучшие ресурсы округа: 10 учебных заведений, 12 опытных педагогов по химии и биологии. Новый сетевой медицинский класс даст старшеклассникам углубленную подготовку по химии и биологии и познакомит с профессией медицинского работника на практике.

Он призван повысить качество естественно-научного образования школьников и решить проблему нехватки кадров в округе через сотрудничество школ с больницей, перинатальным центром и медицинским колледжем.