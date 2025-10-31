Новые школьные медицинские классы откроют в Наро-Фоминском округе
В Наро-Фоминском округе стартует уникальный образовательный проект — сетевой медицинский класс для старшеклассников. Теперь у школьников есть возможность погрузиться в профессию еще во время учебы.
Проект объединил лучшие ресурсы округа: 10 учебных заведений, 12 опытных педагогов по химии и биологии. Новый сетевой медицинский класс даст старшеклассникам углубленную подготовку по химии и биологии и познакомит с профессией медицинского работника на практике.
Он призван повысить качество естественно-научного образования школьников и решить проблему нехватки кадров в округе через сотрудничество школ с больницей, перинатальным центром и медицинским колледжем.
Ребят ждут занятия на базе опорных площадок Наро-Фоминских школ № 4 и № 7. Старт занятий — 6 ноября 2025 года.
«Самое интересное, что ежемесячные практические занятия будут проходить в настоящих медицинских организациях, где школьники и студенты смогут увидеть работу врачей изнутри и прикоснуться к будущей профессии», — отметила заместитель главы округа Светлана Малыхина.