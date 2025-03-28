Два новых школьных автобуса появились в деревне Новая в Солнечногорске

Администрация Московской области по государственному контракту передала Солнечногорску два новых автобуса. Транспортные средства обеспечивают подвоз ребят в школу «Лесные озера» в деревне Новая.

Два новых школьных автобуса марки «ПАЗ» оформили, оснастили необходимым оборудованием и уже отправили по маршруту. Они обслуживают деревни Лыткино, Соколово, Пятница, Повадино, Бережки, Малые Бережки, Лопотово, Мелечкино и микрорайон Миронцево.

«Один из новых автобусов заменил устаревший, который часто выходил из строя. Второй новый автобус теперь дополнительно обеспечивает подвоз тех учеников, которые раньше не могли воспользоваться этой услугой, но остро в ней нуждались», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Отметим, что всего в школе «Лесные озера» числятся три автобуса. Каждый из них ежедневно выполняет два рейса в учебное заведение и два обратно в населенные пункты.