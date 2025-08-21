Новые секции откроют во Дворце спорта в Лобне

Глава Лобни Анна Кротова провела выездное совещание во Дворце спорта. Вместе с представителями учреждения обсудили развитие спортивной инфраструктуры, открытие новых кружков и секций для детей и молодежи.

Участники совещания обсудили подготовку к новому учебному году. В сентябре во Дворце спорта откроют модельную школу, молодежную студию танца и кружок брейк-данса. Здесь будут работать более 30 творческих и спортивных объединений.

В учреждении обновили освещение в большом зале на первом этаже, привели в порядок прилегающую территорию, в том числе фонтан.

Отметим, городские спортивные учреждения предоставляют льготы на посещение отдельным категориям граждан. Например, дети участников СВО занимаются бесплатно. Запись в секции доступна через портал госуслуг Московской области.