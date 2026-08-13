Новые секции и современный бассейн. Воробьев — о реконструкции спортшколы «Феникс» в Ликино-Дулеве
Воробьев: спортшколу «Феникс» в Ликино-Дулеве реконструируют к декабрю
В Ликино-Дулево продолжается капитальный ремонт двух корпусов спортивной школы «Феникс». Ход строительных работ проверил губернатор Андрей Воробьев и депутат Госдумы Геннадий Панин, которые пообщались с тренерским составом учреждения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона по итогам его поездки в Орехово-Зуево.
Более 500 человек регулярно занимаются футболом, дзюдо, баскетболом, боксом и плаванием в «Фениксе». На время ремонта тренировки перенесли на стадион, в школу № 5, физкультурный комплекс «Южный» и Дворец спорта «Молодежный».
«Спорт в Подмосковье, как и во всей стране, очень любят. Мы понимаем, что необходимо и строить новое, и ремонтировать устаревшее. Знаю, что в Орехово-Зуевском округе многие вовлечены в спорт, много времени уделяют детям, их воспитанию», — отметил Воробьев.
Спорткомплекс «Феникс» построили в 1969 году, здание бассейна — в 1985-м. За это время коммуникации износились. Ремонт на объекте стартовал в прошлом году и уже завершен на 82%.
«Мы развиваем два направления: дзюдо и самбо. Нравится и детям, и родителям, потенциал огромный. Обновленного здания очень ждем: столько лет здесь не было ремонта, а теперь все будет современное, красивое», — сказал тренер по дзюдо Николай Семин.
Специалисты полностью заменят коммуникации, кровлю, окна, а также смонтируют новые системы безопасности и вентиляции. В здании обустроят новую чашу бассейна, установят системы очистки и подогрева воды.
«Это знаковый объект для Ликино-Дулева, особенно для микрорайона Лиаз. Раньше спортшкола отапливалась от котельной завода „ЛиАЗ“, которую на лето отключали — пловцы выпадали из тренировочного процесса. По программе модернизации теплоснабжения построили новую котельную», — рассказал Панин.
Завершить работы и оснастить комплекс мебелью и оборудованием планируют в декабре.