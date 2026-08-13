13 августа 2026 14:28 Новые секции и современный бассейн. Воробьев — о реконструкции спортшколы «Феникс» в Ликино-Дулеве Воробьев: спортшколу «Феникс» в Ликино-Дулеве реконструируют к декабрю Подмосковье

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Андрей Воробьев

Орехово-Зуево

Ремонтные работы

В Ликино-Дулево продолжается капитальный ремонт двух корпусов спортивной школы «Феникс». Ход строительных работ проверил губернатор Андрей Воробьев и депутат Госдумы Геннадий Панин, которые пообщались с тренерским составом учреждения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона по итогам его поездки в Орехово-Зуево.

Более 500 человек регулярно занимаются футболом, дзюдо, баскетболом, боксом и плаванием в «Фениксе». На время ремонта тренировки перенесли на стадион, в школу № 5, физкультурный комплекс «Южный» и Дворец спорта «Молодежный». «Спорт в Подмосковье, как и во всей стране, очень любят. Мы понимаем, что необходимо и строить новое, и ремонтировать устаревшее. Знаю, что в Орехово-Зуевском округе многие вовлечены в спорт, много времени уделяют детям, их воспитанию», — отметил Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Спорткомплекс «Феникс» построили в 1969 году, здание бассейна — в 1985-м. За это время коммуникации износились. Ремонт на объекте стартовал в прошлом году и уже завершен на 82%. «Мы развиваем два направления: дзюдо и самбо. Нравится и детям, и родителям, потенциал огромный. Обновленного здания очень ждем: столько лет здесь не было ремонта, а теперь все будет современное, красивое», — сказал тренер по дзюдо Николай Семин. Специалисты полностью заменят коммуникации, кровлю, окна, а также смонтируют новые системы безопасности и вентиляции. В здании обустроят новую чашу бассейна, установят системы очистки и подогрева воды.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4