Новые резиденты появились в промышленном парке в Балашихе

В промышленном парке Балашиха, запуск которого запланирован на февраль 2025 года, активно продвигается строительство. На начало июня получено разрешение на возведение объектов, и уже сейчас 60% площадей первой очереди нашли своих резидентов.

Новый мультиформатный промышленный парк, расположенный в 13 километров от МКАД по трассе М-7 «Волга», занимает территорию 320 тысяч квадратных метров. Проект включает здания формата light industrial, flex box и big box, обеспечивая разнообразие решений для бизнеса. Реализация парка создаст 3500 рабочих мест для жителей Балашихи и соседних муниципалитетов, что станет важным вкладом в развитие экономики региона.

Среди новых резидентов — компании из сфер производства, логистики и розничной торговли. Средняя площадь приобретаемых блоков составляет около 1700 квадратных метров. В первой очереди, запуск которой намечен на второй квартал 2026 года, строятся два объекта: здание light industrial площадью 29500 квадратных метров и здание flex box площадью 19900 квадратных метров. Все помещения будут оснащены необходимыми инженерными коммуникациями — электричеством, водой, теплом и газом. Резидентам доступны блоки от 602 квадратных метров, включая варианты с опцией кросс-док.

Особенностью проекта является передача помещений с полностью готовой отделкой офисных зон, что позволит резидентам оперативно начать работу. Промышленный парк Балашиха обещает стать современным и удобным пространством для развития бизнеса.