Новые раздевалки установили на центральном стадионе в Волоколамске

Специалисты уже подготовили основание и сделали планировку, оборудовали системы подогрева поля. На площадке появились асфальт, новые трибуны на 500 зрительских мест с современными сидениями, частично — беговые дорожки.

Также установили электронное табло и провели освещение футбольного поля. Кроме того, закупили резиновую плитку. Сейчас строители устанавливают четыре современные раздевалки для спортсменов.

«После обновления на центральном стадионе появятся многофункциональные площадки для игровых видов спорта, таких как волейбол, баскетбол и мини-футбол. А новое футбольное поле с подогревом позволит нам тренироваться и принимать спортивные мероприятия круглый год», — добавила Наталья Козлова.

Отметим, что реконструкция стадиона проходит благодаря федеральной программе «Спорт — норма жизни».