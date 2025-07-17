Новые растения посадили у главного входа в парк «Пехорка» в Балашихе

В городском округе Балашиха продолжается масштабное благоустройство общественных пространств. У главного входа в парк «Пехорка» высадили 46 декоративных растений, среди которых пузыреплодник, барбарис, рябинник, монарда, хоста, гортензия, скабиоза и венгерская сирень.

Новые кустарники и цветы преобразили входную зону парка, сделав ее более привлекательной для жителей и гостей города. Помимо эстетической функции, насаждения способствуют улучшению экологической обстановки, создавая благоприятный микроклимат.

По словам представителей администрации, работы по озеленению и уходу за зелеными зонами продолжатся в ближайшее время, чтобы поддерживать парк в идеальном состоянии.

Парк «Пехорка» остается одним из самых популярных мест отдыха в Подмосковье. Только за май 2025 года его посетили свыше 125 тысяч человек, что подтверждает его статус лидера среди общественных пространств Московской области. Благоустройство парка направлено на сохранение его привлекательности и комфорта для всех, кто выбирает это место для прогулок и отдыха.