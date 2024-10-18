Новые рабочие места появятся на производстве косметики в Солнечногорске

Компания, работающая с 2023 года, производит разные виды косметики, средства для ухода, а также эко- и веган-продукцию. Кроме того, она производит косметику для животных. Генеральный директор Кристина Бармина провела экскурсию для гостей предприятия. Она показала цеха, склады и лабораторию, где проходят исследования и разработки новых продуктов.

«На предприятии строго соблюдаются стандарты чистоты. Современное высокотехнологичное оборудование и профессионализм сотрудников позволяют реализовывать проекты любого масштаба и сложности», — отметил Кирилл Типографщик.

По словам сотрудников предприятия, одна из насущных проблем сейчас это — отсутствие остановки общественного транспорта рядом с производством, что затрудняет привлечение и обучение новых сотрудников. Глава Солнечногорска Константин Михальков возьмет этот вопрос в работу.

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